Immobiliare, boom del commerciale con cibo e wellness center

(Teleborsa) – La cura del corpo e l’alimentazione continuano ad attrarre nuove attività commerciali. A dirlo è uno studio di settore sulla vendita di licenze online in Italia, che evidenzia come negli ultimi 12 mesi ci sia stato un aumento della domanda per l’acquisto di ristoranti (+7,5%), palestre (+3,5%) e centri estetici e solarium (+2%).

Per quanto riguarda il comparto “food”, non è solo la ristorazione che ha risvegliato l’interesse di aspiranti imprenditori (prezzi alla vendita +2,5%) ma anche le attività artigianali come gelaterie (+5%) e pasticcerie (+3%). Segnali positivi anche dal mercato degli alimentari, con una domanda in crescita del 3%, a fronte di un calo dei prezzi del 2%.

Il comparto “wellness” si dimostra vivace, con un incremento delle richieste per parrucchieri (+5%) e centri estetici/solarium (+2%), accanto alle già citate palestre. Altra attività molto gettonata è stata la telefonia, con una domanda in crescita del 7,5%.

Invece tra i settori “perdenti” risultano le panetterie (-6% di domande), i negozi di abbigliamento e ferramenta (-4%), le cartolerie e le librerie (-6%). Secondo l’inchiesta, condotta da Immobiliare.it, questi sono stati gli esercizi più colpiti dalla competizione della grande distribuzione.

Infine, hanno perso di fascino i centri di scommesse, la cui domanda è in calo dell’8%, anche per effetto del drastico taglio delle slot deciso dal governo.