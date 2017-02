IMA, nel 2016 forte crescita del fatturato e della redditività

(Teleborsa) – Il Gruppo IMA ha riportato nel 2016 ricavi consolidati preliminari pari a 1.310,8 milioni di euro, evidenziando una crescita del 18,1% rispetto al 2015.

In sensibile crescita il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti salito a 185,1 milioni di euro (+17,5% rispetto ai 157,5 milioni al 31 dicembre 2015), il margine operativo lordo (EBITDA) salito a 179,2 milioni di euro (+21,1% rispetto ai 148 milioni al 31 dicembre 2015) e il portafoglio ordini consolidato che ha raggiunto i 766,2 milioni di euro (+17,9% rispetto ai 649,9

milioni al 31 dicembre 2015).

L’indebitamento finanziario netto preliminare del Gruppo IMA al 31 dicembre 2016 è risultato in forte diminuzione a 99,9 milioni di euro (163,1 milioni al 31 dicembre 2015). Il dato include l’esborso complessivo di 24,5 milioni di euro per l’acquisizione del business Medtech e di Telerobot, delle quote di minoranza di GIMA e GIMA TT per 35,6 milioni di euro, al netto dell’aumento di capitale pari a circa 91 milioni di euro.