Ilva, per commissario Carrubba disponibili altri 800 milioni per risanamento

(Teleborsa) – Sono disponibili altri 800 milioni per il risanamento ambientale dell’Ilva, che fanno parte del plafond di 1,1 miliardi patteggiato con la famiglia Riva. Lo ha detto il commissario straordinario Corrado Carrubba in audizione alla commissione Ambiente alla Camera, confermando che l’Amministrazione straordinaria “gode di una significativa provvista” per finanziare le opere.

La “garanzia” dei soldi derivanti dal patteggiamento con la famiglia Riva servirà, in particolare, per le opere di bonifica e decontaminazione delle aree di Taranto, non per le opere di ambientalizzazione, che sono a carico degli acquirenti.

Carrubba ha parlato anche del problema dei limiti emissivi, affermando che “sono pervenute osservazioni numerose presentate da parte di associazioni” e riguardavano perlopiù “la tempistica” e “la congruità” con le norme italiane ed europee, ma attualmente “non ci sono problemi sui limiti emissivi” in base al parere degli esperti.