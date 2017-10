Ilva, Calenda: “Il tavolo verrà riconvocato in tempi brevi...

(Teleborsa) – Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda “riconvocherà in tempi brevi” il tavolo sull’Ilva.

Lo annuncia lo stesso Mise, in un comunicato, spiegando che il ministro “è stato informato dai Commissari Straordinari dell’Ilva che sono stati sempre in costante contatto con i vertici di AMInvestCo” (controllata dal gruppo ArcelorMittal), della “disponibilità della società ad affrontare conformemente agli impegni presi, i temi essenziali della negoziazione con le rappresentanze sindacali, quali i livelli occupazionali, le garanzie normative e i livelli retributivi, in un confronto aperto e costruttivo che tenga conto della sostenibilità economica e finanziaria del piano industriale”.

Lo scorso 9 ottobre, Calenda aveva sospeso il tavolo di confronto pochi minuti dopo l’avvio ufficiale, bocciando le condizioni retributive e contrattuali che la cordata guidata dal gigante della siderurgia mondiale ArcelorMittal vorrebbe imporre ai lavoratori.