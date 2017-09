Illumia, accordo preliminare per l’acquisizione di un ramo d’azienda di Electra Italia

(Teleborsa) – Illumia rafforza ulteriormente la propria presenza a Milano. L’operatore attivo nella vendita di energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale ha siglato un accordo preliminare per l’acquisizione di un ramo d’azienda di Electra Italia relativo alla fornitura di energia e gas alle piccole e medie imprese e ai reseller. Electra Italia fa parte del Gruppo svizzero BKW, che opera a livello internazionale nel settore dell’energia e delle infrastrutture.

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione, particolarmente strategica per l’azienda. Attraverso questo accordo consolidiamo la presenza nel segmento PMI e reseller, confermando la nostra posizione di primario Gruppo italiano privato nel mondo dell’energia”, ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. “L’acquisizione è coerente con le linee di sviluppo del nostro Piano industriale e ci permette di aggredire il mercato in un momento di transizione in cui è fondamentale essere competitivi. Con il processo di liberalizzazione appena avviato, infatti, tali operazioni sono indispensabili per crescere, dato che nel settore sono oltre 350 gli operatori che si disputano una piccola quota di mercato, a fronte di incumbent predominanti. Per questo continueremo a valutare altri dossier”.

L’operazione dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Antitrust per il via libera definitivo.