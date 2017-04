Il “voto” del personale Alitalia fa paura e Delrio avverte: non ci sono possibilità di nazionalizzazione

(Teleborsa) – Il Governo a tutto campo per il salvataggio di Alitalia. Dopo il premier Gentiloni, un Delrio molto preoccupato lancia in tv gli ultimi consigli per chi deve ancora recarsi ai seggi per votare al referendum dei lavoratori sull’approvazione o meno di quanto raggiunto con l’accordo tra le parti, compresi i sindacati. E ricorda che “non ci sono le possibilità di una nazionalizzazione dell’Alitalia”.

Lo ha detto al Tg1 il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, precisando che “non ci sono altre soluzioni, per cui bisogna seguire questa strada che è stata intrapresa con coraggio e che può essere l’unica strada per il rilancio della compagnia”.