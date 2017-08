Il Tesoro fa il pieno all’asta BTP, tassi in lieve calo

(Teleborsa) – Il Tesoro ha assegnato tutti i 7,25 miliardi di euro offerti oggi in asta.

Il Mef ha collocato Buoni Poliennali del Tesoro, a 5 anni, per 3 miliardi di euro con un rendimento in calo allo 0,84% dallo 0,88% della precedente asta. Venduti anche BTP, a 10 anni, per 2,5 miliardi di euro, con un rendimento in discesa al 2,09% dal 2,16% dell’asta di luglio.

La domanda per i titoli a cinque anni è stata pari a 1,57 volte l’importo offerto, mentre quella per i decennali è in discesa a 1,60 volte da 1,71.

Viale XX Settembre ha piazzato, inoltre, Ccteu con scadenza ottobre 2024 per 1,75 miliardi, con un rendimento dello 0,81%.