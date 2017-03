Il Tesoro fa il pieno all’asta BTP e CCT, tassi in calo

(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato 2,5 miliardi di euro di CCT eu, a 24 mesi, con un rendimento in flessione allo 0,70% rispetto allo 0,79% dell’asta precedente.

In calo anche i rendimenti sui BTP. Per la scadenza a 5 anni, il rendimento è passato all’1,04% dall’1,11% con importo massimo assegnato di 2,25 miliardi. Per la scadenza a 10 anni, il tasso si è portato al 2,25% rispetto al 2,27% dell’asta precedente. Collocati 2,5 miliardi di euro a fronte di una domanda superiore a 3,4 miliardi. Buona la domanda anche per la scadenza a 50 anni con un rendimento del 3,44% e una richiesta che ha sfiorato i 1,2 miliardi. 750 milioni offerti e assegnati.