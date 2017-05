(Teleborsa) – Il ministero dell’Economia ha collocato circa 7,2 miliardi di BTP a più scadenze, con tassi in calo.

Nel dettaglio, sono stati venduti BTP a 3 anni per 2,444 miliardi con un rendimento in calo allo 0,37%. BTP a 7 anni per 2,250 miliardi con un rendimento in diminuzione all’1,65%.

BTP a 30 anni per 1,250 miliardi con un tasso al 3,32% e per 1,249 miliardi 3,38%.