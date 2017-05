Il Tesoro colloca oltre 7 miliardi di BTP. Tassi in calo

(Teleborsa) – Il ministero dell’Economia ha collocato circa 7,5 miliardi di BTP a più scadenze, con tassi in calo.

Nel dettaglio, sono stati venduti BTP a 10 anni per 2,75 miliardi con un rendimento in calo di 14 punti base al 2,15%. BTP a 5 anni per 3 miliardi con un rendimento in diminuzione allo 0,88%.

Marginale calo dei tassi sul Cct eu a sette anni allo 0,92% rispetto allo 0,93% del precedente collocamento con 1,75 miliardi assegnati.