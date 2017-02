Il Tesoro colloca 2,5 miliardi di CTZ, tassi in aumento

(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato 2,5 miliardi di euro di CTZ a 24 mesi. Il rendimento sale di 10 punti base allo 0,029% con una buona domanda, pari a 4,13 miliardi con un rapporto di copertura all’1,65.

Venduti inoltre oltre 1,2 miliardi di BTP indicizzati. Per i titoli a cinque anni, il rendimento è in calo di 14 punti allo 0,37% con 783 milioni di euro assegnati a fronte di 1,61 miliardi richiesti. Per il titolo a 15 anni il tasso si è portato a all’1,17% con 466 milioni di euro di importo assegnato a fronte di 1,17 miliardi della domanda.