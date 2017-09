Il super euro non ferma Inditex: utili in crescita e dividendo intermedio per Zara & Co.

(Teleborsa) – Solo conferme per il primo fashion retailer al mondo.

Inditex, holding di marchi di abbigliamento quali Zara, Pull & Bear e Bershka, ha archiviato i primi sei mesi dell’anno con un utile netto di 1,4 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto agli 1,3 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi sono balzati dell’11,5% a 11,7 miliardi. Entrambe le poste di bilancio sono in linea con le attese degli analisti, esattamente come i numeri del primo trimestre diffusi a metà giugno.

Il colosso spagnolo ha spiegato che il miglioramento è legato anche alla decisione di lanciare la collezione autunno-inverno ad inizio agosto, anche se l’attuale apprezzamento dell’euro ha impattato negativamente sul margine lordo, in lieve rallentamento al 56,4%.

Unico “neo” sono le vendite “like-for-like”, ossia negli stores aperti da almeno un anno: sono infatti cresciute del 6% rispetto al +11% registrato l’anno precedente.

Inditex staccherà, il prossimo 2 novembre, una cedola di 34 cent.

I conti semestrali non sembrano tuttavia aver scaldato il mercato: in questo momento le azioni Inditex stanno cedendo a Madrid oltre 2 punti percentuali.