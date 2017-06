Il Sole 24 Ore sigla proroga congelamento debito

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore rende noto che in data 21 giugno 2017 tutti gli istituti finanziatori della Società hanno sottoscritto con la medesima gli accordi di proroga dello standstill con cui hanno assunto l’impegno di non esigere il rimborso delle rispettive esposizioni e – con riferimento alle linee a breve termine in essere – mantenerne l’operatività al fine di finanziare l’attività caratteristica della Società medesima.

Gli accordi scadranno il prossimo 15 novembre, data entro la quale il Consiglio di Amministrazione ritiene che – da un lato – la società avrà completato l’operazione di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale in corso, tramite realizzazione dell’aumento di capitale e l’esecuzione dell’operazione di valorizzazione dell’area “Formazione ed Eventi” e – dall’altro lato – saranno stati sottoscritti gli accordi con le banche finanziatrici in merito alla nuova linea revolving destinata a supportare le eventuali necessità finanziarie della Società.