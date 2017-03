Il Sole 24 Ore, revocato lo sciopero dei giornalisti

(Teleborsa) – Si placano le acque, almeno per il momento, all’interno de Il Sole 24 Ore

L’assemblea di redazione ha revocato lo sciopero a oltranza proclamato venerdì 10 marzo. Il quotidiano sarà in edicola domani e anche il sito è tornato ad essere aggiornato.

I giornalisti erano in agitazione dopo aver sfiduciato il Direttore Roberto Napoletano. Ieri il CdA del Gruppo ha deciso di collocare in aspettativa non retribuita Napoletano, affidando la direzione “ad interim” a Guido Gentili.

Confermato invece lo sciopero di domani 15 marzo indetto dalla rappresentanze sindacali CGIL-CISL-UIL del Gruppo editoriale