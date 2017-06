Il Sole 24 Ore, nessun accordo con personale non giornalistico

(Teleborsa) – Nel corso delle riunioni del 15 e 16 giugno Il Sole 24 Ore ha illustrato ai sindacati la propria disponibilità a un percorso negoziato per la gestione della riorganizzazione in presenza di crisi per il personale non giornalistico. Lo spiega una nota dell’azienda.

Dopo ampio confronto, le parti, pur dando atto degli avanzamenti registrati al tavolo, non sono riuscite a trovare una soluzione complessiva condivisa su alcuni punti del piano.

L’azienda, preso atto di questa impossibilità e della inderogabilità dei tempi per l’avvio del piano al fine di conseguire il risanamento aziendale, ha avviato le procedure amministrative per il riconoscimento delle misure di integrazione al reddito, auspicando comunque che nella fase amministrativa della procedura si possa arrivare a un accordo.

A Piazza Affari, il titolo de Il Sole 24 Ore cede il 3,24%.