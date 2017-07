Il Sole 24 Ore in salita a Piazza Affari

(Teleborsa) – Frazionali rialzo per Il Sole 24 Ore che alla borsa di Milano sale dello 0,50%.

“Questi primi sei mesi dell’anno sono stati dedicati ad un lavoro intenso sulla rivisitazione dei processi, la trasparenza, la scelta di collaboratori che avessero un modello etico di riferimento prima ancora che strategico; abbiamo iniziato una spending review consistente, ma non si può lavorare solo sulla riduzione dei costi. Da adesso in poi bisogna incrementare i ricavi, aumentare la nostra offerta, soddisfare i clienti di più e meglio degli altri”. Queste le parole dell’Amministratore Delegato del Gruppo 24 Ore Franco Moscetti alla platea di oltre 200 agenti presenti a Milano per la riunione generale delle tre reti di vendita del Gruppo.