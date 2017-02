Il Sole 24 Ore in rosso a Piazza Affari

(Teleborsa) – Giornata no per Il Sole 24 Ore che a Piazza Affari scivola dello 0,95%. Nella serata di ieri 20 febbraio, il gruppo ha approvato il Piano Industriale 2017-2020.

“Le linee guida del Piano indicano una complessiva stabilità dei ricavi con la valorizzazione delle attività a maggior potenziale e redditività. “Le guidance sui margini indicano un miglioramento che beneficerà del contenimento dei costi diretti, della riduzione sostenibile dei costi del personale unitamente alla razionalizzazione dei costi operativi” si legge nella nota emessa dalla società che spiega: sul fronte dei costi le principali iniziative previste dal Piano indicano una contrazione dei costi per materie prime, produzione e distribuzione. E’inoltre prevista la riduzione del ricorso a collaboratori esterni e l’ottimizzazione dei costi degli editorialisti.

Sul fronte dei costi del personale è prevista un’ampia riorganizzazione dell’organico (giornalisti, dirigenti, poligrafici, grafici e radiofonici) che contribuirà in modo determinante a portare l’EBIT, anche dell’area Quotidiano, a un valore positivo entro l’arco di Piano.

Ulteriori efficienze sono inoltre attese dal contenimento dei costi legato alla ridefinizione e centralizzazione del processo per gli acquisti, dalla rinegoziazione dei principali contratti, dalla riduzione dei costi per servizi professionali e dal contenimento delle spese per servizi commerciali, marketing, vendita, pubblicità e promozione, legati anche alla cessazione di attività a bassa marginalità.