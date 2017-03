Il Sole 24 Ore corre a Piazza Affari

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per Il Sole 24 Ore che a Piazza Affari avanza del 5,06%.

Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore si riunirà nuovamente entro la prossima settimana per procedere all’esame e approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio e per deliberare la convocazione dell’assemblea degli azionisti. Ieri, è stato presentato al Consiglio d’Amministrazione il nuovo direttore del quotidiano Guido Gentili che, su richiesta del Consiglio stesso, ha illustrato le prime linee guida del Piano Editoriale.

In riferimento alle dichiarazioni di Andrea Riffeser, amministratore delegato di Poligrafici Editoriali i vertici del Sole 24 Ore hanno smentito “categoricamente” l’esistenza di qualunque colloquio e/o contatto.

La precisazione è arrivata in seguito a una nota diffusa contestualmente all’approvazione dei conti 2016, in cui l’editore del gruppo aveva dichiarato: “Sono stati attivati colloqui con Il Sole 24 Ore, con i quali abbiamo offerto la nostra disponibilità per definire una partnership sinergica a livello produttivo”.