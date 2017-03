Il Sole 24 Ore ancora nella bufera

(Teleborsa) – Occhi puntati a Piazza Affari sul titolo de Il Sole 24 Ore. Oggi il CdA straordinario dovrà decidere sulle sorti del direttore Roberto Napoletano.

I giornalisti del quotidiano di Confindustria dalla scorsa settimana sono in agitazione e chiedono la “rimozione” del direttore dopo che quest’ultimo risulta indagato dalla Procura di Milano per false comunicazioni sociali e appropriazione indebita di circa 3 milioni di euro.

E’ su queste ipotesi di reato che la Guardia di Finanza venerdì 10 marzo ha effettuato alcune perquisizioni nella sede milanese del quotidiano. Insieme a Napoletano sono indagate altre nove persone tra cui l’ex presidente, Benito Benedini e l’ex AD Donatella Treu.

In seguito alla perquisizioni i giornalisti hanno deciso di fare uno sciopero ad oltranza e fino alla uscita di scena dell’attuale direttore che,nei mesi scorsi, era già stato sfiduciato dalla redazione.

Roberto Napoletano il 12 marzo, ha formalizzato con poche righe la sua autosospensione dal ruolo di direttore, ma questo non è bastato a placare gli animi. I giornalisti rimangono in sciopero ad oltranza in attesa di conoscere le decisioni del Consiglio.

Il Presidente del Gruppo, Giorgio Fossa, intervenuto oggi ad un Convegno si è detto ottimista su una conclusione positiva della vicenda anche se ha aggiunto: “mi pare difficile che il giornale possa tornare a essere domani in edicola. Però – ha sottolineato – mi batterò perché si arrivi in edicola il 15 marzo”. Giorno in cui le sigle sindacali hanno indetto lo sciopero di tutti i lavoratori del Gruppo, in attesa di “capire finalmente gli impegni concreti di Confindustria sul tema aumento di capitale e sull’urgente definizione delle strategie utili al rilancio del gruppo. Sull’aumento di capitale, Fossa ha assicurato che “ci sarà e che Confindustria ha garantito che lo sottoscriverà per la sua quota”.