Il Sole 24 ora accusa l’impatto del taglio delle stime

(Teleborsa) – Giornata no per il Sole 24 Ore, che perde terreno in Borsa, mostrando una discesa del 2,65%. Il titolo del quotidiano economico-finanziario di Confindustria accusa l’impatto del taglio delle stime dei ricavi rispetto a quelle contenute nel Piano varato a marzo.

L’esame di breve periodo del Sole 24 Ore classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,4458 Euro e primo supporto individuato a 0,4189. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,4727.

