Il settimanaleTempi ha due nuovi proprietari. Alessandro Giuli direttore

(Teleborsa) – Alessandro Giuli, 41 anni, una carriera al Foglio di Giuliano Ferrara, è il nuovo direttore del settimanale “Tempi”, che dal 1994 ha ospitato autorevoli firme, come Gianni Baget Bozzo, Giuliano Ferrara, Oscar Giannino, Vittorio Sgarbi, Antonio Socci e Giorgio Vittadini.

La nomina di Giuli, che firmerà il suo primo numero di Tempi come direttore il prossimo 2 febbraio, succede al fondatore Luigi Amicone e segue il cambio di proprietà della testata che ora fa capo a due imprenditori, Valter Mainetti e Davide Bizzi, che hanno acquisito pariteticamente il controllo della ETD Digital.

Per Valter Mainetti, patron di Sorgente Group, prosegue l’espansione nel settore, attraverso la società editrice Musa Comunicazione, che edita anche la Gazzetta del Mezzogiorno. Invece per Davide Bizzi, impegnato in importanti progetti immobiliari di livello internazionale, è un primo passo nel mondo dell’editoria.