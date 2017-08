Il punto sulle commodities 1 agosto 2017

(Teleborsa) – Settimana molto positiva per il petrolio, che ha chiuso venerdì a 49,71 dollari al barile, con un rialzo dell’8,61% su base settimanale. Le quotazioni si mantengono vicini ai massimi di otto settimane, grazie alle indicazioni giunte dai dati API ed EIA che hanno mostrato un calo delle scorte di greggio, negli Stati Uniti, alimentando le attese di un ribilanciamento del mercato, dove regna da lungo tempo una situazione di eccesso di offerta.

Il gas naturale ha ripiegato ancora, chiudendo la settimana in frazionale ribasso dello 0,98% a circa a 2,941 dollari per milione di BTU. Il calo dei prezzi è dipeso dalla crescita della produzione di gas in Russia, che sarà dell’1,5% l’anno fino al 2022. Secondo i dati della IEA la produzione di gas potrebbe aumentare da 640 miliardi a 700 miliardi di metri cubi.

Retrocede sul mercato il grano, che ha chiuso in ribasso del 3,66% a 481 cent per bushel, vicino ai minimi delle ultime 4 settimane. Il frumento, che da tempo sta scommettendo sulla siccità, potrebbe essere penalizzato dalle previsioni meteo, che anticipano l’arrivo di piogge nelle regioni agricole del Nord America.

L’oro è risalito ancora questa settimana ed ha chiuso venerdì a 1.268,4 dollari l’oncia, con un guadagno dell’1,08%. Il metallo prezioso è stato favorito dalla debolezza del dollaro e dai rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Ultimamente, tali rendimenti sono diminuiti, fornendo supporto a nuovi spunti rialzisti per il metallo prezioso.

Il prezzo del rame cresce molto, riportando un incremento del 5,89% a 2,88 dollari la libbra. Un sostegno alle quotazioni è arrivato dalla debolezza del biglietto verde, che ha innescato acquisti da parte di arbitraggisti, ma anche dai segnali di forza dell’economia cinese.