Il primo treno Bombardier arriva a Guadalajara, in Messico

(Teleborsa) – Bombardier Transportation, azienda canadese attiva in vari settori, ha annunciato l’arrivo del primo veicolo ferroviario leggero TEG-15 (LRV) nella città di Guadalajara, in Messico, per la fornitura di 12 LRV per il Sistema de Tren Urbano Eléctrico (SITEUR).

Il treno sarà utilizzato sulla linea SITEUR 1, secondo gli obiettivi del governo di Jalisco, di estendere e modernizzare la linea. La consegna dell’ultimo treno è prevista entro la fine di novembre 2017.

“Siamo orgogliosi di consegnare questo primo LRV a soli 14 mesi dalla firma del contratto, con due mesi anticipo rispetto al calendario previsto”, ha dichiarato Benoît Brossoit, Presidente di Bombardier Transportation, Regione Americhe. “Questi nuovi treni aiuteranno Guadalajara, la seconda città più grande del Messico e uno dei principali centri commerciali e industriali, a gestire la crescente urbanizzazione che sta vivendo, rinnovando il suo sistema di trasporto e aumentando la capacità della linea 1 di circa il 50%”.

I nuovi veicoli avranno una gamma di funzioni che miglioreranno l’esperienza di viaggio per i passeggeri e conducenti del sistema di trasporto pubblico di Guadalajara. Sarà presente anche un sistema di video registrazione di bordo (OVRS), un citofono di comunicazione per il passeggero, un nuovo sistema di rilevazione di fuoco e fumo, tecnologia Light Emitting Diode (LED), avvisi visivi per la chiusura delle porte, così come per l’accesso ai disabili.