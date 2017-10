Il prezzo dell’oro scende sotto il peso del dollaro

(Teleborsa) – Quotazioni dell’oro in calo a fronte di un recupero del dollaro con il piano sulle tasse della presidenza Trump.

Il lingotto con consegna immediata cede lo 0,48% e passa di mano a 1.283,27 dollari l’oncia.

Le attese della riforma fiscale promessa dal presidente USA, Donald Trump si sono rafforzate ieri, dopo l’approvazione in Senato di un progetto di bilancio per l’anno fiscale 2018 che apre la strada per un taglio alle tasse senza supporto democratico.