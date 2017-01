Il lusso non conosce crisi: risultati in salita per LVMH

(Teleborsa) – Risultati in salita per LVMH. Il colosso del lusso guidato archivia il 2016 con un giro d’affari pari a 37,6 miliardi di euro in salita del 5% . Nel quarto trimestre il giro d’affari è salito del 9%. L’utile delle attività ricorrenti è salito del 6% in quota 7,03 miliardi di euro dai 6,60 del 2015 e superiore ai 6,8 miliardi stimati dagli analisti.

“Nonostante un clima di incertezze geopolitiche e valutarie, nel 2017 LVMH è ben impostato per continuare la sua dinamica di crescita in tutti i segmenti d’affari. Il Gruppo manterrà un strategia focalizzata sullo sviluppo dei propri marchi continuando a costruire su una forte innovazione e una ricerca costante della qualità nella loro prodotti e la loro distribuzione”, si legge nella nota che accompagna i conti.