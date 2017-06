Il Gruppo FS si lancia nel trasporto TPL con servizi metro a Milano e Roma

(Teleborsa) – Ferrovie di Stato si lancia anche nel trasporto pubblico locale (TPL), in linea con il progetto di intermodalità che costituisce il nucleo centrale dall’ambiziosissimo piano industriale.

E proprio in quest’ottica annuncia oggi l’acquisizione di una quota nella metro di Milano e la volontà di partecipare all’eventuale gara per ATAC, l’azienda municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico a Roma (bus e metro).

Il Gruppo FS ha rilevato una quota del 36,7% di M5 Spa, società che gestisce la linea 5 (Lilla) di Milano partecipata dalla municipalizzata meneghina ATM. L’operazione punta ad accelerare sul prolungamento del servizio metro verso Monza e Settimo Milanese, mediante project financing che preveda un aumento di capitale (risorse fresche) ed un contributo del governo.

“Milano è appetibile per i grandi competitor europei, il problema di ATM quando ci sarà la gara sarà quello di difendersi da loro, non da noi”, ha chiarito l’Ad di FS Italiane, Renato Mazzoncini, parlando di “difesa dell’italianità più che della milanesità”.

Poi, il numero uno delle Ferrovie ha aggiunto che considera ATM “il migliore gestore d’Italia di servizi metropolitani” e che FS non intende “sostituirsi ad essa come gestore”. Quanto a M5, con i suoi 40 milioni di passeggeri l’anno trasportati, “sta già performando molto bene” ha detto Mazzoncini, aggiungendo che ora il problema è solo “individuare le risorse pubbliche necessarie” per il prolungamento e di farlo partire.

Nell’annunciare il deal per Milano, l’Ad di FS ha detto che “certamente” il gruppo parteciperà alla gara per il TPL a Roma, poiché la Capitale “ha assolutamente la necessità di mettere a gara il servizio”.

“Parteciperemo perché siamo interessati soprattutto a luoghi come Roma dove il servizio ha una forte necessità di recupero”, ha spiegato il manager.

Un polo del trasporto pubblico al Nord formato da FS, ATM e FNM? Mazzoncini parla di ipotesi “non percorribile”, anche per il parere contrario dato dall’Antitrust a questo studio.