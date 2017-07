Il Gruppo FS Italiane sigla maxi accordo in Iran per sviluppo rete AV

(Teleborsa) – Il Gruppo FS Italiane sigla accordi in Iran per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro. L’accordo rientra nell’ambito del contratto quadro stipulato fra FS Italiane e RAI nel 2016, per lo sviluppo della rete alta velocità ferroviaria dell’Iran sulle linee Qom-Arak e Teheran-Hamedan.

Cooperazione scientifica e corsi di formazione per il personale fra il Gruppo FS Italiane e la RAI – Islamic Republic of Iran Railways, gruppo che gestisce le Ferrovie iraniane. Questi i punti salienti degli accordi firmati oggi a Tehran fra il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Repubblica islamica dell’Iran.

“Questi accordi segnano un importante passo in avanti per l’ingresso di FS nel grande progetto dell’alta velocità iraniana, specificatamente sulla linea Qom-Arak”, sottolinea l’Ad del Gruppo FS Italiane, Renato Mazzoncini., aggiungendo “nei prossimi 180 giorni, tempo necessario per risolvere il nodo delle garanzie economiche e del finanziamento, che sarà realizzato attraverso meccanismi di export credit veicolati attraverso SACE, sarà finalizzato il contratto per un importo pari a 1,2 miliardi di euro”.

“Oggi – conclude Mazzoncini – è stato firmato anche un contratto trilaterale, che parte immediatamente, per training ai tecnici ferroviari di RAI in collaborazione con l’Università di Scienze e Industria di Teheran. Italferr e Italcertiferr stanno già da mesi collaborando con RAI e i rapporti con i nostri tecnici sono ottimi”.

L’infrastruttura ferroviaria dell’Iran si estende per circa 10mila chilometri e prevede un ampliamento del network fino a 25mila chilometri entro il 2025, di cui 7.500 già in costruzione.

I piani di sviluppo del traffico ferroviario nella Repubblica islamica dell’Iran prevedono nel periodo 2005-2025 un incremento di passeggeri che passerà dai 25 ai 65 milioni all’anno.