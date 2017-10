Il gioiello Made in Italy torna sotto i riflettori ad Arezzo con Gold/Italy 2017

(Teleborsa) – Tornano in scena nella splendida Arezzo l’oro ed i gioielli, settori tradizionalmente legati al made in Italy ed all’antica arte orafa. Italian Exhibition Group, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, dopo il grande successo di VicenzaOro, annuncia la 5° edizione di GOLD/ITALY 2017, la fiera internazionale dedicata esclusivamente alla gioielleria del Made in Italy.

La kermesse, questa volta, si svolgerà ad Arezzo da sabato 21 a lunedì 23 ottobre 2017 ed è stata organizzata in seguito all’intesa siglata lo scorso marzo con Arezzo Fiere e Congressi, per la definizione di un’organizzazione unica dedicata alle manifestazioni del settore orafo-gioielliero in Italia.

Saranno presenti oltre 300 selezionati brand di aziende italiane, protagonisti delle eccellenze produttive più rappresentative dell’oreficeria e della gioielleria, ma anche dell’argenteria e del fashion jewel, provenienti solo ed esclusivamente da tutti i distretti orafi nazionali: Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, Milano, Firenze.

GOLD/ITALY 2017 darà inoltre il benvenuto a buyers provenienti dai principali mercati mondiali, tradizionali ed emergenti: Emirati Arabi, Hong Kong, USA, Cina, Arabia Saudita, Asia, India, Medio Oriente, Africa del Nord, Sud Africa, Paesi Balcanici ed ex Unione Sovietica, Europa, Canada, America Centrale e Sud America.

In occasione di questa nuova edizione di GOLD/ITALY, l’Art Director Beppe Angiolini introdurrà il fil rouge della 5° edizione “Il Cerchio” protagonista di tutti gli eventi legati al tema del gioiello senza tempo. a questo concept prende spunto il concorso #CreateYourLove: partendo dal cerchio, elemento chiave delle “sinacole”, i designer delle aziende espositrici sono invitati a creare una collana che, in maniera ispirazionale ed emozionale, trasmetta un sentimento legato all’amore e all’infinito, al concetto del “senza tempo” e del “per sempre”. Una giuria composta da giornalisti, stilisti, specialisti del mondo della moda e del fashion style, presieduta dallo stesso Beppe Angiolini, sceglierà i gioielli più creativi e originali, esposti in una suggestiva installazione che valorizzerà le caratteristiche e il contenuto creativo di ogni opera.

Importante crocevia per la promozione del gioiello made in Italy, GOLD/ITALY 2017 è il salone dedicato alla creatività e innovazione, artigianalità e design. In occasione di GOLD/ITALY 2017 nasce il progetto “Creative Design Lab // Jewels Lab Design”, prima area performance dedicata alla creatività.

GLAM LAB, l’esclusivo palcoscenico all’interno di GOLD/ITALY 2017, si conferma come lo spazio ideale dedicato alle tendenze moda e alle novità presentate dalle aziende.