Il Comune Treviso vende la quota in SAVE

(Teleborsa) – Il Comune di Treviso ha annunciato l’uscita dal capitale di SAVE e prodotto l’adesione all’Opa con cui cederà la propria quota del 2,21% nella società che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso: in base al prezzo di offerta dell’Opa (21 euro per azione), le casse comunali trevigiane dovrebbero incassare una cifra di oltre 25 milioni di euro da utilizzare per estinguere alcuni mutui e intervenire nel sociale.

La delibera relativa è stata adottata dalla giunta e attende di essere approvata dal consiglio comunale di Treviso, con l’obiettivo di portare a termine l’operazione entro fine ottobre.

Risale al 9 agosto scorso l’Opa annunciata da Save e presentata da Agirà, dopo il via libera della Consob.. Con la partecipazione al capitale di Save, il comune di Treviso garantiva per le proprie casse dividendi annuali nell’ordine di 6-700 mila euro, ma il valore alto raggiunto dalle azioni ha suggerito di aderire all’operazione di cessione delle quote.