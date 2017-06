Il caos schivato. Quanto costerà agli italiani il salvataggio delle banche venete?

(Teleborsa) – Con un Consiglio dei ministri lampo è stato approvato il Decreto con le norme contenenti il salvataggio di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza: sul piatto 17 miliardi di euro, 5 dei quali destinati a Intesa Sanpaolo si era fatta avanti per l’acquisizione “condizionata” di una parte del perimetro degli istituti.

Ma quanto costerà il salvataggio? Ogni singola famiglia si accollerà la bellezza di 708 euro di spesa, afferma il Codacons.

“E’ una vergogna – tuona il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – Ancora una volta il Governo mette le mani in tasca agli italiani per salvare le banche ridotte al fallimento da una mala-gestione i cui costi vengono scaricati sulla collettività. I cittadini si ritrovano doppiamente danneggiati dalla crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza: una prima volta attraverso il crollo delle azioni delle due banche, già costato 19 miliardi di euro ai risparmiatori assieme agli aumenti di capitale e alle perdite degli ultimi anni, la seconda volta attraverso le risorse pubbliche che il Governo mette a disposizione del salvataggio, 17 miliardi di euro pari a 708 euro a famiglia, soldi che potrebbero essere destinati a ridurre le tasse, completare le opere incompiute, o mettere in sicurezza le scuole a rischio” – conclude Rienzi.

Le tappe del salvataggio. Dallo Stato arrivano subito 5,2 miliardi per salvare gli istituti e garantire l’apertura degli sportelli. L’assegno è diviso in due tranche principali: la prima 4,785 miliardi per garantire a Intesa la neutralità dell’operazione e, la seconda fino a 1,2 miliardi, sarà utilizzata per la gestione del personale delle banche in liquidazione.