Il barometro FedEx cresce e sorprende

(Teleborsa) – Buone nuove giungono dal “barometro” FedEx in attesa della nuova earning season che partirà a metà luglio.

Il colosso statunitense delle spedizioni, monitorato con attenzione dagli operatori in quanto considerato un indicatore delle condizioni economiche negli Stati Uniti, ha annunciato ieri sera risultati in crescita oltre le attese degli analisti.

Nel dettaglio, il quarto trimestre fiscale si è chiuso con un utile netto di 1,02 miliardi di dollari, o 3,75 dollari ad azione, rispetto alla perdita di 70 milioni di dollari, o 26 cent ad azione, dello stesso periodo dell’anno precedente.

Al netto delle poste straordinarie, il profitto è pari a 1,15 miliardi, o 4,25 dollari ad azione, in forte crescita rispetto agli 897 milioni dello scorso anno. Il dato depurato batte il consensus che era per un Eps di 3,87 dollari.

I ricavi sono balzati a 15,7 miliardi di dollari rispetto ai 13 miliardi precedenti. Anche in questo caso la big della logistica supera le stime di 15,6 miliardi.

Quanto all’outlook, FedEx ha precisato di non essere al momento in grado di fornire una guidance completa per il 2018 a causa di una serie di costi legati alle pensioni, limitandosi a preannunciare un sostanziale miglioramento grazie all’integrazione di TNT.