Il 2017 sarà un anno positivo? Gli italiani più cauti dei tedeschi

(Teleborsa) – Quasi metà degli italiani (il 49,8%) si dichiara ottimista sull’andamento del proprio Paese nel corso del nuovo anno, mentre l’altra metà è decisamente più prudente.

E’ quanto afferma l’associazione degli agricoltori Coldiretti, sulla base dei dati Deloitte sulle previsioni di fine anno, che evidenzia che tra i cittadini europei più positivi sul futuro ci sono i danesi (80,7%), gli spagnoli (70,1%) ed i tedeschi (61,4%).

L’Italia – sottolinea la Coldiretti – si colloca leggermente al di sopra della media europea del 49% di ottimisti ma su valori ben superiori a quelli di Polonia (38,3%), Belgio (35%) e Grecia, dove si rileva il maggior grado di pessimismo con solo il 17,7% dei cittadini che ha una visione positiva.

Gli italiani si dividono dunque sostanzialmente a metà, nelle previsioni future, ma la stessa spaccatura netta si registra anche nella valutazione del 2016, anche in questo caso in linea con le valutazione dei cittadini europei. Questo quadro di incertezza si è trasferito nelle spese delle feste di Natale e fine anno per cibo, viaggi, divertimenti e regali, che per gli italiani – si sottolinea – sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno (-1%), ma superiori del 19% rispetto alla media dell’Europa dove risultano inferiori solo a quelle di danesi e spagnoli.

Secondo la Coldiretti – una spinta verso spese utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici, si è preferito scegliere prodotti che non vanno sprecati oppure oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. L’enogastronomia cresce anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione “fai da te” di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici.

Da segnalare la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale o garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa con una particolare attenzione a quelli provenienti dalle aree terremotate anche grazie alle iniziative ad hoc.