II Sole 24 Ore dice no a RDS: “Radio 24 non si vende”

(Teleborsa) – In buon rialzo alla Borsa di Milano il titolo de Il Sole 24 Ore. Le azioni avanzano spedite mostrando un guadagno dell’1,70%.

A dare vigore al titolo la notizia che Radio 24 non è in vendita. La precisazione è arrivata dal Gruppo Editoriale che esclude ogni intenzione di vendita totale o parziale dell’asset, come più volte ribadito dai vertici dell’azienda.

La puntualizzazione arriva dopo che RDS aveva manifestato un interesse per un’alleanza industriale e strategica con Radio 24.