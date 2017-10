iGuzzini prepara lo sbarco a Piazza Affari, quotazione tra 2019-2020

(Teleborsa) – Il gruppo dell’illuminazione architetturale, iGuzzini, varcherà la soglia di Palazzo Mezzanotte “tra il 2019 e il 2020”. Lo ha confermato il presidente Adolfo Guzzini. “Stiamo cercando di crescere per linee interne ed esterne. Ora dobbiamo crescere e rafforzarci. Abbiamo 221 milioni euro di fatturato e l’80% deriva dall’estero”, ha detto il top manager durante la cerimonia di premiazione “Eccellenze d’Impresa 2017”.

In relazione alla crescita per linee esterne, Guzzini ha spiegato: “Speriamo di fare una acquisizione nel breve-medio termine. Potrebbe anche avvenire entro la fine dell’anno e si tratterebbe di acquisire un’azienda straniera con un business simile al nostro. Abbiamo delle relazioni per rafforzare la nostra presenza nei mercati esteri in cui già siamo”.