IBM va avanti con la “trasformazione”: conti sopra attese e rialzo outlook

(Teleborsa) – Conti migliori delle attese e stime in miglioramento per IBM, che chiude un trimestre complessivamente positivo ed alza le previsioni per l’esercizio 2017. Il titolo IBM però è apparso molto volatile nella sessione after hours, balzando del 3% dopo la pubblicazione dei risultati, per poi arrivare a chiudere in perdita del 2%.

La compagnia tech statunitense ha chiuso il trimestre con un utile netto in aumento dell’1% a 4,5 miliardi di dollari, mentre l’EPS escluse poste straordinarie è salito del 4% a 5,01 dollari, superando le attese che indicavano 4,88 dollari per azione.

Se in termini di profitto la società chiude l’anno in crescita, i ricavi sono scesi per il 19esimo trimestre consecutivo, riportando un calo dell’1% a 21,77 miliardi di dollari, comunque superiore al consensus di 21,64 miliardi.

La compagnia, un tempo concentrata soprattutto sull’hardware sta portando avanti un ambizioso piano di trasformazione verso il cloud, i servizi per la clientela business e l’intelligenza artificiale. Ed i risultati sono positivi, perché i ricavi generati dagli “imperativi strategici” (cloud, sicurezza, mobilità ecc) sono saliti del 13% a 32,8 miliardi di dollari, rappresentando ora il 41% del totale. IBM punta a raggiungere un target del 50%

Sulla base di questi numeri, la compagnia USA ha migliorato l’outlook per il 2017, indicando un EPS di almeno 13,8 dollari.