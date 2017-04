IBM annuncia utili sopra attese ma delude il fatturato

(Teleborsa) – IBM annuncia conti deludenti e corolla nella seduta after hours del mercato USA del 5% circa. In realtà, il colosso tech statunitense ha riportato utili sopra le attese per il quinto anno di fila, anche se in calo del 13% a 1,75 miliardi di dollari.

L’EPS si è attestato a 2,38 dollari ad azione, superiore ai 2,35 dollari attesi.

La trimestrale però non ha convinto in termini di ricavi, che sono scesi del 2,8% a 18,16 miliardi, al di sotto del consensus di 18,39 miliardi. A pesare sono le divisioni tradizionali (piattaforme cloud e servizi tecnologici che hanno riportato un calo del 2,5%, mentre le attività più promettenti dell’intelligenza artificiale e della sicurezza digitale hanno performato bene (+12%9, ma pedsano ancora per il 42% del fatturato complessivo.

Buono l’outlook di IBM, che indica un EPS a 13,80 dollaro contro i 13,878 USD attesi dal mercato.