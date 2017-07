I mercati aspettano la BCE

(Teleborsa) – Proseguono all’insegna della cautela le principali borse europee, in una giornata povera sul fronte macroeconomico, mentre il focus degli investitori resta concentrato sulla riunione della BCE, domani. Nello stesso giorno, anche la Banca centrale del Giappone annuncerà le sue decisioni in materia di politica monetaria, attesa invariata, ma con un taglio alle previsioni sull’inflazione.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,153. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 46,52 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,19%.

Nello scenario borsistico europeo nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità. Incolore anche Londra, seguita da Parigi, con un +0,14%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.363 punti.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Tecnologico (+1,99%), Automotive (+0,55%) e Vendite al dettaglio (+0,48%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Assicurativo (-0,63%) e Immobiliare (-0,41%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,42%) grazie ai conti di Amsl.

Bene anche Ferrari (+1,53%) e tra le utilities Terna (+1,20%) e Snam (+1,03%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,51%, sulla scia del calo dei prezzi petroliferi.

Sotto pressione A2A, che accusa un calo dell’1,12%, dopo un downgrade.