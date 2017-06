I.M.A, Gima TT pronta a sbarcare a Palazzo Mezzanotte

(Teleborsa) – Gima TT, controllata del Gruppo I.M.A. Industria Macchine Automatiche ha presentato a Borsa Italiana la richiesta di giudizio di ammissione alla quotazione sul segmento MTA (Mercato Telematico Azionario)

GIMA TT intende così cogliere le significative opportunità di sviluppo offerte dall’industria del tabacco. La quotazione di GIMA TT avverrà attraverso la vendita delle azioni di GIMA TT da parte degli attuali azionisti, fermo restando che IMA manterrà comunque il controllo della società.

BofA Merrill Lynch, Equita SIM, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit Corporate and Investment Banking agiranno come joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Equita SIM anche in veste di sponsor.