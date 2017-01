I grandi risultati 2016 danno forza al futuro di Airbus Commercial Aircraft

(Teleborsa) – Airbus Commercial Aircraft entra nel 2017 con un forte piano commerciale, dopo aver raggiunto gli obiettivi di consegna nel 2016 e con la registrazione di un volume di ordini che ha superato il target fissato. Fabrice Brégier, President of Airbus Commercial Aircraft, ha detto che il record di 688 consegne nel 2016 ha confermato che la più grande produzione ramp-up di sempre è in corso e che procede con slancio.

I 731 ordini netti portano il backlog totale a un nuovo record del settore di 6.874 aerei al 31 dicembre, che rappresentano circa 10 anni di produzione ai tassi attuali. Parlando a Tolosa, in Francia, Brégier ha detto che i risultati 2016 dimostrano come la domanda per gli aeromobili Airbus continua a essere forte, guidata da una crescita sostenuta nel trasporto aereo commerciale.

“Siamo più forti che mai e in grado di sviluppare la redditività”, ha dichiarato ai giornalisti Brégier all’Annual Airbus Commercial Press Briefing, Tra risultati citati da Brégier vi è il più alto “production rate” di sempre per la Famiglia A320, rafforzando il vantaggio competitivo di questa linea di jet single-aisle, con 545 consegne l’anno scorso. I 607 ordini netti registrati nel corso dei 12 mesi erano composti da 561 aerei nella versione New Engine Option (NEO), portando gli ordini NEO netti complessivi a 5.069, e 46 per la versione Current Engine Option (CEO).

Nell’attività wide-body, Brégier ha sottolineato “l’anno eccezionale” per il programma A350 XWB, con 49 A350-900 consegnati a 11 clienti e con booking net orders per 41 aerei, rimanendo sulla buona strada per raggiungere un output rate di 10 XWB A350 al mese dalla fine del 2018. Da parte sua, l’ulteriore versione A350-1000 sta procedendo bene nei test di volo utilizzando il primo aeromobile, ora affiancato da un secondo A350-1000 che è decollato per la prima volta nei giorni scorsi.

L’A330 rimane molto popolare con i clienti: 83 aerei sono stati ordinati nella versione New Engine Option e Current Engine Option durante il 2016, con 66 velivoli consegnati ai clienti, tra cui il primo A330 nella variante Regional rinforzata e adattata a decolli e atterraggi frequenti. Momenti importanti per la versione A330neo nel 2016, incluso il rollout del primo velivolo dal paint shop alla fine di dicembre.

E riguardo al “gigante” A380, John Leahy, Chief Operating Officer-Customers at Airbus Commercial Aircraft, ha detto: “Poiché il traffico aereo raddoppia ogni 15 anni, il nostro A380 è l’aereo migliore per catturare la domanda di picco, alleviare la congestione aeroportuale e aumentare le operazioni negli hub. Vediamo anche come l’A380 migliora i brand delle compagnie aeree”. Un totale di 28 A380 sono stati consegnati durante il 2016, con la produzione adattata a un tasso di 12 aerei ogni anno, per un backlog che si è attestato a 112 aerei entro la fine dell’anno 2016.

“Abbiamo preso la decisione di razionalizzare la nostra società unendo Airbus-Commercial Aircraft Manufacturing Division con Airbus Group, la nostra casa madre – ha spiegato Brégier – e il risultato sarà una organizzazione più snella e meno complessa, unita sotto un unico brand: Airbus”.

Brégier ha infine sottolineato come l’enfasi generale sull’innovazione digitale rimarrà una priorità per l’azienda. “Dobbiamo sfruttare questa rivoluzione – ha concluso il Numero Uno di Airbus – e questo è il nostro obiettivo nel 2017, nella mia doppia responsabilità, come President of Airbus Commercial Aircraft e Chief Operating Officer of Airbus”.