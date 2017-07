I conti trimestrali di Twitter non cinguettano

(Teleborsa) – Gli utili di Twitter continuano a precipitare nel secondo trimestre, mentre la crescita dei cinguettii rimane stabile.

Il social network ha riportato perdite di 116,5 milioni di dollari (-16 centesimi per azione), in peggioramento rispetto al rosso di 107 milioni di un anno fa (-15 cent ad azione). Al netto delle poste straordinarie, i profitti realizzati sono stati di 8 centesimi per azione, sopra il consensus fermo a 5 cent.

I ricavi sono stati 573,9 milioni di dollari, inferiori ai 602 milioni dichiarati nel 2016 ma superiori rispetto alle attese (537,5 milioni).

Nel periodo considerato gli utenti attivi al mese sono stati 328 milioni, in linea con lo scorso trimestre ma in aumento rispetto ad un anno fa (+5%). Gli utenti attivi al giorno sono risultati anch’essi in crescita, ma in misura più contenuta rispetto al 2016.