I consumi si rafforzano in Giappone, vendite dettaglio +1,4% in aprile

(Teleborsa) – I consumi si rafforzano in Giappone, a conferma del recupero dell’economia nipponica, sull’onda degli stimoli messi in campo dalla Bank of Japan e dal Governo.

Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (METI), le vendite al dettaglio hanno riportato, nel mese di aprile, un incremento dell’1,4% su base mensile dopo il +0,2% di marzo. Il dato sorprende in positivo gli analisti che avevano stimato un calo dello 0,2%. Su base annuale, invece, le vendite risultano in aumento del 3,2%.

Balzo in avanti anche per le vendite all’ingrosso, che segnano un incremento dello 0,8% su anno e del +2,4% su mese.

Le vendite totali hanno evidenziato così un aumento dell’1,5 annuale e dell’1,8% mensile.