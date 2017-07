Hupac lancia trasporto semirimorchi in ferrovia da Busto Arsizio a Bari

(Teleborsa) – E’ un grande Gruppo internazionale, si chiama Hupac ed è il primo operatore di logistica e trasporto ad avviare un servizio regolare ferroviario per il trasporto di semirimorchi stradali dal nord verso il sud Italia. Lunedì 24 luglio prenderà infatti il via il collegamento trisettimanale Busto Arsizio-Bari Scalo Ferruccio, in entrambe le direzioni, per il trasporto di trailer P386 tra le due città.

Hupac SpA è società che gestisce il terminal di Busto Arsizio-Gallarate, un punto nodale di importanza fondamentale per il traffico Shuttle Net (rete intermodale) di Hupac. La Hupac SpA detiene una licenza per l’esercizio ferroviario. La trazione dei convogli su questa direttrice è affidata alle motrici di Mercitalia Rail.

I convogli con carri per semirimorchi destinazione Bari partiranno da Busto Arsizio, Comune del Nord della Lombardia, in provincia di Varese, il lunedì, mercoledì e venerdì. Le operazioni di carico sono fissate tra le 09,00 e le 12,30.

I treni impegnati nel percorso inverso Bari-Busto Arsizio partiranno martedì, giovedì e sabato. L’orario di carico dei semirimorchi non è lo stesso per i tre giorni della settimana in cui viaggiano i convogli: il martedì e il giovedì i “mezzi stradali” potranno essere caricati tra le 12,30 e le 15,40. Il sabato, invece, carico anticipato dalle primissime ore del mattino, in orario compreso tra le 05,00 e le 11,00.

Il servizio operato da Hupac ha per il momento il limite della sagoma C45/C364 P386 dovuto all’infrastruttura ferroviaria di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), nell’attesa che vengano completati i lavori di adeguamento e raddoppio della galleria di Ortona che permetterà il transito anche dei semirimorchi più grandi con sagoma P400.

Da indiscrezioni, sembrerebbe confermato che anche Ferrotramviaria, network ferroviario pugliese che opera anche nel settore cargo, sarebbe pronta ad introdurre il trasporto su ferro dei trailer. Il servizio sarebbe effettuato con il noleggio di 10 carri apecializzati per il trasporto dei semirimorchi, con opzione per altri 10. L’iniziativa di Ferrotranviarie era stata annunciata nel maggio scorso lo scorso durante la Fiera “Transport Logistic” 2017 di Monaco di Baviera.