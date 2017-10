HSBC in rialzo dopo l’annuncio del terzo dividendo annuale

(Teleborsa) – Moderatamente al rialzo la prestazione di Hsbc Holdings, che scambia con una variazione percentuale dello 0,62%. Il colosso bancario inglese ha annunciato che staccherà il terzo dividendo ad interim per il 2017, pari a 0,10 dollari per azioni ordinarie, che sarà pagabile in quest’ultima valuta, in sterline o in dollari di Hong Kong, o in una combinazione di queste tre.

Allo stato attuale lo scenario di breve del titolo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 747 centesimi di sterlina (GBX). In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 741,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 752,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)