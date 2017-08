Honda, utili e ricavi accelerano nel secondo trimestre

(Teleborsa) – Honda ha riportato ancora risultati positivi per il secondo trimestre del 2017.

I profitti sono infatti cresciuti del 18,7%, passando dai 175 miliardi di yen di un anno fa agli oltre 207 miliardi alla fine di giugno. I ricavi sono saliti a 3710 miliardi dai 3470 del 2016 (+7%), mentre il margine operativo nello stesso periodo è sceso di un decimo di punto a 7,3%.

Grazie ad uno yen più debole delle attese, Honda ha rivisto al rialzo la sua guidance per la fine dell’anno fiscale (Marzo 2018), e si attende ora utili per 545 miliardi e ricavi per 1450 miliardi.