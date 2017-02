Home Depot supera gli obiettivi con utili e fatturato

(Teleborsa) – Il retailer statunitense Home Depot ha chiuso il quarto trimestre con un risultato netto di 1,74 miliardi di dollari, pari a 1,44 dollari per azione, in calo rispetto agli 1,47 miliardi (1,17 dollari) di un anno fa, ma superiore agli 1,34 attesi dal consensus. I ricavi sono balzati del 5,8% a 22,2 miliardi (21,81 dollari le stime degli analisti).

La compagnia USA ha alzato il dividendo a 89 centesimi dai 69 dell’anno precedente e dato il via libera al piano di acquisto azioni proprie per 15 miliardi di dollari. Due anni fa, Home Depot aveva autorizzato un piano di buy back per 18 miliardi.

La catena di negozi per il fai-da-te prevede per quest’anno vendite in crescita del 4,6% e un utile per azione di 7,13 dollari. Il mercato si attende un EPS più alto, ovvero di 7,17 dollari.