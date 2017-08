Home Depot e Lowe’s in salita, principali beneficiari della ricostruzione post Harvey

(Teleborsa) – In denaro a Wall Street, ma senza slancio i titoli di produttori di articoli per la casa. Home Depot e Lowe’s guadagnano circa un punto percentuale, in quanto potrebbero essere i principali beneficiari della ricostruzione post Harvey.

L’uragano Harvey, il più potente dal 2005, che ha provocato molti danni negli Stati uniti e rischia di mettere ulteriormente sotto pressione il governo.