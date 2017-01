H&M annuncia utili ben oltre le attese e vendite boom

(Teleborsa) – Profitti sopra le attese per la big retail svedese Hennes & Mauritz, che chiude un quarto trimestre piuttosto forte, grazie all’apertura di nuovi punti vendita ed alla crescita inattesa in alcuni mercati non tradizionali.

H&M ha riportato un utile di 5,91 miliardi di corone svedesi, in aumento del 7% rispetto ai 5,53 milairdi dell’anno prima, superando largamente le attese che indicavano profitti per 5,42 miliardi.

Il fatturato è lievitato dell’8% a 61,10 miliardi di corone.