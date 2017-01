Hera presenta il piano: MOL superiore a 1 miliardo nel 2020

(Teleborsa) – Previsioni in crescita per il gruppo HERA , che ha annunciato oggi i dettagli del piano industriale al 2020, indicando un margine operativo lordo di 1,080 miliardi a fine periodo ed un utile per azione in crescita di circa il 5% medio annuo. Dividendi attesi in crescita a partire dal 2017 per arrivare ad un EPS di 10 centesimi al 2020 (+11%).

Il piano, che fa perno sulle evoluzioni più recenti del settore delle utility, punta su efficienze e soluzioni innovative per alimentare la crescita organica ed identifica opportunità di sviluppo per linee esterne. Sul piatto vi sono anche investimenti industriali e finanziari per circa 2,5 miliardi.

Fra le acquisizioni rientra anche l’acquisizione del Gruppo Aliplast, primaria realtà operante in Italia nel segmento della raccolta e riciclo di rifiuti plastici e conseguente rigenerazione, con un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro. E’ stato firmato proprio oggi un accordo vincolante per rilevare la società. L’enterprise value dell’operazione è pari a circa 100 milioni di euro.