Hera, dimissioni di Consigliere non Esecutivo Aldo Luciano

(Teleborsa) – Aldo Luciano, Consigliere non Esecutivo ed indipendente di Hera si è dimesso dalla carica con decorrenza 5 ottobre 2017.

Lo comunica la società in una nota dove spiega che, le dimissioni arrivano “in seguito agli avvicendamenti amministrativi che hanno interessato l’azionista Comune di Padova”.

Luciano non fa parte di comitati interni e, per quanto a conoscenza della società, non risulta titolare di azioni Hera.

A Piazza Affari, il titolo di Hera scivola dello 0,60%.