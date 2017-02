Henkel chiude un 2016 da record

(Teleborsa) – Nel 2016 Henkel chiude un anno record. La multinazionale tedesca ha archiviato l’anno appena passato con un fatturato in salita del 3,5% raggiungendo il livello di 18,714 miliardi di euro. La crescita organica del fatturato, ovvero depurata da effetti di cambio e operazioni straordinarie, è salita del 3,1%. L’utile operativo sale dell’8,5% a 3,175 mld. Aumento del dividendo a doppia cifra (+10,2%): sarà distribuito, infatti, 1,62 euro per ogni azione privilegiata.

“Il 2016 è stato un anno molto positivo per Henkel. In un contesto di mercato difficile, abbiamo raggiunto ancora una volta nuovi livelli record per fatturato e utili e centrato i nostri obiettivi finanziari per l’anno fiscale” ha detto il CEO di Henkel Hans Van Bylen

Outlook 2017

Guardando al futuro. Nel 2017, Hans Van Bylen si aspetta che “il contesto di mercato altamente volatile e incerto possa continuare. Tuttavia, siamo ben posizionati per un’ulteriore crescita redditizia: Per l’intero anno fiscale 2017, ci aspettiamo una crescita organica delle vendite tra il 2 e il 4%. Ci aspettiamo che il nostro EBIT rettificato aumenti a più del 17% e l’utile rettificato per azione privilegiata cresca tra il 7 e il 9%”.